Öl in Mur geflossen: Florianis konnten gröbere Umweltschäden verhindern

Aus bisher unbekannter Ursache trat Öl in einem nahegelegenen Industrieb aus und gelang in das fließende Gewässer. Die Feuerwehren konnten daraufhin so rasch wie möglich eine Ölsperre im Bereich der Murbrücke errichten. Von dort aus wurde das Betriebsmittel gebunden, weiterführend fachgerecht und anschließend entsorgt.

Größere Umweltschäden verhindert

Während des Einsatzes führte die Feuerwehr Zeltweg Erkundungsfahrten durch. „Ein größerer Umweltschaden konnte durch das rasche Eingreifen der eingesetzten Kräfte verhindert werden“, heißt es in einem Einsatzbericht der Florianis aus Zeltweg. Vor Ort waren sie mit 15 Kräften und einigen Fahrzeugen. Auch die freiwillige Feuerwehr Judenburg stand zur Unterstützung im Einsatz. Nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden konnten die Wehren wieder in ihre Rüsthäuser zurückkehren.