Villacher Turnverein lädt zum „Tanz in den Frühling“

Der traditionelle Turnerball steht nach drei Jahren Pause wieder bevor und der Villacher Turnverein lädt zur festlichen Veranstaltung unter dem Motto „Tanz in den Frühling“ ein. Der Ball findet am 13. April statt und verspricht eine faszinierende Nacht voller Tanz und Unterhaltung. Dabei wird der Turnsaal in der Gerbergasse 39 für diesen Anlass in einen prunkvollen Tanzpalast verwandelt, der um 19 Uhr seine Tore öffnet, und um 20.30 mit der Polonaise der Jungturner offiziell eröffnet wird. Ein weiteres Highlight wird die Mitternachtseinlage.