5.000 Besucher erwartet: AK-Fahrradbörse zeigt sich äußerst beliebt

Rund 1.500 Mountain-Bikes, E-Bikes, Stadt-, Renn- und Tourenräder, Kinder- und Jugendfahrräder, Waffenräder und viele mehr warteten bei der sechsten AK-Fahrradbörse in der Grazer Messe-Halle A.

5.000 Besucher erwartet

Die AK Steiermark brachte die Verkäufer sowie Käufer von Fahrrädern provisionsfrei zusammen. Am vergangenen Freitag 15. März 2024, konnten von 10 bis 20 Uhr funktionstüchtige Räder abgegeben werden. Heute, Samstag 16. März 2024 werden sie von 10 bis 17 Uhr Interessierten zum Kauf angeboten. Der Preis wurde von den Verkäufern selbst

festgesetzt. Bereits Samstagfrüh war der Andrang riesig, insgesamt werden rund 5.000 Besucher erwartet. Der Erlös wird nach Ende der Börse den Verkäufern ohne Abzug bar ausgezahlt. Nicht abgeholte Verkaufserlöse und Räder werden karitativen Einrichtungen übergeben.

Nächster Stopp in Feldbach

Schon kommende Woche findet eine weitere AK-Radbörse statt – bereits zum zweiten Mal in Feldbach, in den Asphalthallen beim Freizeitzentrum Feldbach. Am 22. März ist die Radanlieferung möglich, am 23. März können die Räder gekauft werden. Alle Informationen findest du auf der Homepage.