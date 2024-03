Olympiasieger Thomas Morgenstern springt bei Rekordversuch ein

Veröffentlicht am 16. März 2024, 14:55 / ©Matthias Heschl

Überraschender Pilotenwechsel beim für Anfang der kommenden Woche geplanten Weltrekordversuch am Polarkreis. Statt der leider erkrankten Nicole Schmidhofer übernimmt der dreifache Olympiasieger Thomas Morgenstern ihren Pilotensitz, um mit Andreas Gabalier dem Speedrekord nachzujagen. Gemeinsam will man einen Weltrekord im Eisschnelllauf aufstellen. Und das – wie berichtet – nicht etwa mit purer Muskelkraft, sondern vielmehr mit der geballten Power von zwölf akkubetriebenen Laubbläsern der VANHANS-Mutterfirma Einhell. Aktuell laufen die Vorbereitungen in Lappland auf Hochtouren.

Morgenstern: „Bin hochmotiviert“

„Es tut mir seid leid, dass Nicole Schmidhofer nicht dabei sein kann, aber die Gesundheit geht natürlich vor. Gleichzeitig haben wir nun mit Thomas Morgenstern einen ebenso starken wie sympathischen Piloten am Start. Zudem ist er als ehemaliger Skispringer und leidenschaftlicher Helikopterpilot mit derartigen Balanceakten bestens vertraut“, so VANHANS-Geschäftsführer Lukas Steiner-Bauer. Morgenstern selbst ergänzt: „Ich wünsche Nicole gute Besserung, nehme die Herausforderung aber natürlich gerne an und bin hochmotiviert. Ich freue mich sehr auf dieses wirklich nicht alltägliche Abenteuer.“