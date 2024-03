Soldaten mit Herz bringen Osterfreude zur Lebenswelt St. Antonius

Veröffentlicht am 17. März 2024, 06:47 / ©KK

Mit einer Fülle an liebevoll ausgewählten Oster-Geschenken, darunter Schokolade, Malhefte, Stifte, „Super Mario“ und „Bluey“-Stofftiere sowie einem Apfelbaum, wollen die Soldaten nicht nur materielle Oster-Freude, sondern auch Hoffnung schenken. John Patrick Platzer, Präsident von Soldaten mit Herz, erzählt von der Übergabe: „Mit jedem Geschenk möchten wir dem Osterhasen ein bissl unter die Arme greifen und dadurch ein Lächeln auf die Gesichter der Bewohner zaubern. In diesen herausfordernden Zeiten ist es unsere gemeinsame Verantwortung, Licht und Positivität zu verbreiten. „

Die Besonderheit der diesjährigen Aktion liegt in der symbolischen Bedeutung des Apfelbaums, wie Platzer erklärt: „Manchmal bedeutet ‚Verantwortung zu übernehmen‘, einen Baum zu pflanzen, von dessen Früchten man nie essen wird. Der Apfelbaum symbolisiert daher unsere langjährige Verbundenheit und das gemeinsame Wachstum mit der Pflegeeinrichtung und ihren Bewohnern für eine Zukunft des Zusammenhalt und der Wertschätzung.“

„Solche Aktionen berühren unsere Herzen zutiefst“

Kirsten Ratheiser, Hausleitung der Lebenswelt St. Antonius, betonte: „Solche Aktionen berühren unsere Herzen zutiefst. Sie zeigen, dass unsere Arbeit und die Bedürfnisse unserer Bewohner nicht unbemerkt bleiben. Wir sind den Soldaten mit Herz von ganzem Herzen dankbar für ihre großzügige Spende und ihre bedingungslose Unterstützung.“ Zum Schluss wurde Platzer mit einem gemalten Schmetterlings-Bild der hauseigenen Kreativ- und Kunstwerkstatt sowie einem niedlichen Holz-Osterhasen überrascht. „Diese wundervollen Kunstwerke werden nicht nur einen besonderen Platz in meinem Büro, sondern auch in meinem Herzen bekommen“, so Platzer gerührt.

Lebenswelt St. Antonius

Die Lebenswelt St. Antonius bietet 18 Frauen und Männern mit Beeinträchtigungen ein liebevolles Zuhause und unterstützt sie dabei, lebenspraktische Fähigkeiten zu erlernen und zu vertiefen. Zusätzlich finden 30 Menschen mit Beeinträchtigungen in der Arbeitswelt der Einrichtung Erfüllung und Beschäftigung.