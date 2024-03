Football-Saison: Carinthian Lions holen sich letzten Schliff

Am 7. April treffen die Klagenfurter auswärts auf die Red Tigers – bis es soweit ist bittet Head Coach Max Puchstein am Wochenende noch zum letzten Camp-Wochenende in Klagenfurt und Faak am See, wo sich das Team den letzten Schliff vor der bevorstehenden Division 1 Saison holt. Diese Saison gibt es eine gemeinsame Liga mit 10 Teams, in welcher man in 8 Runden im Grunddurchgang auf jeden Gegner, mit Ausnahme der Vienna Knights, ein Mal trifft. Nach der Regular Season sind die beiden Erstplatzierten fix im Semifinale, Rang drei bis sechs spielen sich an einem Wild Card Wochenende die verbleibenden beiden Play-Off-Plätze aus.

„Wir stehen breiter und tiefer da als die letzten Jahre“

Die Saison 2024 beginnt für die Carinthian Lions auswärts bei den Red Tigers aus Wien, was zugleich das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams überhaupt ist. Die ersten Heimspiele finden dann im Mai statt, dort trifft man am ASV Sportplatz auf „alte Bekannte“. Sowohl gegen die St. Pölten Invaders als auch gegen die Styrian Bears spielte man die letzten Jahre schon mehrmals. „Mit dem neuen Spielmodus wird jedes einzelne Spiel umso wichtiger im Kampf um die Playoffs. Durch die Rückkehr von einigen ehemaligen Stammspielern aber vor allem dem Zugang von 11 Eigenbauspielern aus dem Nachwuchs stehen wir heuer noch breiter und tiefer da als die letzten Jahre“, so Puchstein vor Beginn der Saison.