Crosslauf-Cup: LAC-Athlethen dreifach am Stockerl

Veröffentlicht am 17. März 2024, 12:25 / ©Cuoni

Matteo Cuoni setzte sich gegen 47 Alterskollegen durch und stürmte in der Klasse U10/U12 zum Sieg. Maya Repitsch tat es in der Klasse U14 gleich und holte sich den Tagessieg. Vanessa Stessl gab sich in der Klasse U16 nur einer Athletin geschlagen. Sie rundete mit Rang zwei das LAC-Ergebnis ab. Für die LAC-Mastersathleten gab es zweimal Rang fünf. Nicole Repitsch W50 und Siegfried Stupnig M55.