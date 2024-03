Lavanttaler Künstler erhielt Goldenes Ehrenzeichen der Republik

1966 in Wolfsberg geboren, ist Heimo Luxbacher seit 38 Jahren als freischaffender bildender Künstler tätig. Er lebt und arbeitet in Hirschegg-Pack, hat darüber hinaus aber noch zwei weitere Ateliers: zum einen die Kunsthalle Luxbacher in der Fachberufsschule, wo er mit jungen Menschen kreativ tätig ist, zum anderen das kleine Kirchturmatelier – untergebracht in der ehemaligen Turmwächterwohnung, direkt im Kirchturm der Markuskirche in Wolfsberg.

Kreative Zusammenarbeit mit Jugendlichen

Die Bandbreite seiner Werke ist überaus vielseitig und reicht von Malerei über Zeichnung, Skulptur und Fotografie bis hin zu Kunstinstallationen. Darüber hinaus ist Luxbacher in der Projektarbeit tätig – aktuell etwa mit der Gestaltung des Kreisverkehrs in Bad St. Leonhard. Ein weiteres Steckenpferd, das dem Künstler sehr am Herzen liegt, ist die kreative Zusammenarbeit mit Jugendlichen und Generationen.

Hohe Auszeichnung

Am Donnerstag wurde ihm nun das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Luxbacher nahm dieses im Künstlerhaus Wien entgegen. Neben Fachberufsschuldirektor Norbert Aichholzer und Stadtpfarrer Christoph Kranicki hielt auch Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) eine Laudatio auf den Kärntner Künstler. „Wir freuen uns, dich in unserer Mitte zu haben und möchten dir noch einmal in vollster Anerkennung und Hochachtung deines Schaffens für dein Engagement in den unzähligen Bereichen unserer Kultur und Kunstszene danken.“ Dem schloss sich auch Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) an.