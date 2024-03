Physiotherapeutin wagte den Schritt in die Selbstständigkeit

Bisher übte die Physiotherapeutin Anna Batitsch aus Damtschach ihren Beruf in einem Angestelltenverhältnis aus. Anfang des Jahres wagte sie nun den Schritt in die Selbstständigkeit und bezog ihre Räumlichkeiten in der Praxisgemeinschaft „Gesund und schön“ in Wernberg. Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) stattete ihr dort einen Besuch ab.

Bürgermeisterin gratulierte zur Selbstständigkeit

„Ich freue mich, dass die Praxisgemeinschaft um eine weitere Facette reicher ist, die sich dem physischen Wohlbefinden widmet“, gratulierte Liposchek zur Selbstständigkeit. Batitsch wendet sich vor allem den Bereichen Frauengesundheit und Gynäkologie, Orthopädie, Geriatrie, Traumatologie, Rheumatologie, Prävention und Alternativmedizin zu. „Bei Bedarf besuche ich meine Kundinnen und Kunden auch zu Hause“, verrät sie abschließend.