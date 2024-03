Führungswechsel bei der Wasserrettung am Faaker See

Am Foto: Einsatzstellenleiter-Stellvertreterin Alexandra Kröpfl und Einsatzstellenleiter Daniel Fleischhacker (v.l.)

Veröffentlicht am 18. März 2024, 09:29 / ©ÖWR Faak/Rassinger

Am 15. März 2024 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Wasserrettungs-Einsatzstelle Faaker See statt. Über 70 Mitglieder und etliche Ehrengäste folgten der Einladung. Einsatzstellenleiter Michael Siter berichtete zunächst über die wichtigsten Ereignisse aus dem letzten Jahr. Die Zahlen sprachen ein eindeutiges Bild. Insgesamt wurden von den ÖWR-Mitgliedern vergangenes Jahr über 19.818 ehrenamtliche Stunden geleistet. 50 Alarmeinsätze konnten positiv abgearbeitet werden. Der Personalstand beläuft sich auf 592 Mitglieder gesamt, wovon 125 Aktive, 279 Kinder und 188 Förderer zu verzeichnen sind.

Ehrungen langjähriger Mitglieder

Zudem lehrten die Wasserretter im Vorjahr 118 Kindern und Jugendlichen das Schwimmen. Bei zwei Helfer- und Retterkursen wurden zudem 29 Rettungsschwimmer im Juli und August ausgebildet. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden zudem einige Mitglieder für ihre langjährige Treue mit dem Mitgliedsehrenzeichen in Bronze (10 Jahre ÖWR), Silber (20 Jahre) oder in Gold (30 oder 40 Jahre ÖWR) ausgezeichnet. Für besondere Leistungen innerhalb der Österreichischen Wasserrettung wurde auch das Leistungsabzeichen in Bronze und Silber vergeben.

Führungswechsel

Mit emotionalen Schlussworten bedankte sich Einsatzstellenleiter Michael Siter zudem bei allen Funktionären und Mitgliedern. Gemeinsam mit dem langjährigen Tauchwart Stefan Pichler tritt er in den Funktionärs-Ruhestand bei der ÖWR Faak. Beide waren 20 Jahre in diversen Vorstands-Positionen tätig. Siter davon sechs Jahre als Einsatzstellenleiter. Diesen Posten übernimmt künftig Daniel Fleischhacker. Neue Stellvertreterin wird Alexandra Kröpfl.