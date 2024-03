Spektakuläre Verhaftung in Villach: Feuerwehr rückte mit Rammbock an

Die Aktion erregte am Samstag gewaltiges Aufsehen unter den Nachbarn und ist in Villach inzwischen Tagesgespräch. Die Vorgeschichte: Der Wertpapierberater einer Villacher Bank wurde schon im Herbst des Vorjahres vom Arbeitgeber fristlos entlassen, weil er im Verdacht stand, den Inhalt von Wertpapierdepots zum Nachteil von Kunden gefälscht zu haben. „Insgesamt geht es um Untreue in Millionenhöhe“, bestätigte Staatsanwalt Markus Kitz die spektakuläre Verhaftung auf Anfrage von 5 Minuten. Selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung.

Spektakuläre Verhaftung

Die Verhaftung des Bankers, der sich in Villach vor Jahren eine Eigentumswohnung, ein Penthouse, in bester Lage gekauft hatte, verlief dann sehr spektakulär. Nachbarn erzählten, es sind sogar die Feuerwehr und der Schlüsseldienst ausgerückt, um die Wohnung, in der sich der Banker samt Freundin versteckt hielt, zu öffnen. Über eine an der Innenseite der Tür montierten Spionkamera hatte der die Entwicklung vor der Türe beobachtet und „Toter Mann gespielt“, wie es später Nachbarn beschrieben. Erst als sich die Polizei anschickte, mithilfe eines Rammbockes die Türe aufzubrechen, bequemte sich der Verdächtige diese zu öffnen. Er ließ sich dann widerstandslos festnehmen und wurde in das Landesgericht Klagenfurt eingeliefert.