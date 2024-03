In Kärnten werden heuer knapp eine Million Jungbäume gepflanzt

„Nachhaltig bewirtschaftete Wälder bedeuten Wertschöpfung, Biodiversität sowie unverzichtbaren Schutz unserer Siedlungen, Straßen und Infrastruktur vor Lawinen, Steinschlag und Muren. Nur ein gesunder Wald kann auch in Zukunft all diese Rollen erfüllen“, weiß LHStv. Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Forstreferent. Während in Österreich rund 48 Prozent der Landesfläche von Wald bedeckt sind, liegt der Anteil in Kärnten bei über 60 Prozent. Doch gerade in den letzten Jahren haben Unwetter, Schneebruch und Borkenkäfer dem Bestand massiv zugesetzt. Über das ganze Land verteilt wurden etliche Kleinwälder zerstört – vor allem in Oberkärnten. „Alleine im Vorjahr sind 1,8 Millionen Festmeter Schadholz angefallen. Das ist der dritthöchste Wert seit 2007“, betont Gruber. Die Waldbesitzer werden dabei durch Förderungen aus Landes-, EU- und Bundesmitteln unterstützt, die über die Landesforstdirektion abgewickelt werden. Insgesamt werden heuer 15,42 Millionen Euro an sie ausbezahlt.

1.200 Hektar Wald werden heuer aufgeforstet

Der Schwerpunkt des Forstbudgets liegt auf forstwirtschaftlichen Projekten zur Wiederherstellung von Schutzwäldern, Maßnahmen zum Aufbau klimafitter Wälder und zur Eindämmung der Borkenkäferplage. Alleine in diesen Maßnahmen-Mix fließen über zehn Millionen Euro. „Knapp eine Million Jungbäume werden dieses Jahr auf einer Gesamtfläche von 1.200 Hektar in Sturmschadensgebieten gepflanzt, um die Wälder so rasch wie möglich wieder aufzubauen“, erklärt Gruber. Diese Jungwälder müssen aber natürlich auch vor Wildverbiss geschützt werden, um wachsen zu können. Daher wird parallel mit der örtlichen Jägerschaft an einem eigenen Wald-Wildmanagement gearbeitet. Ergänzend zu den Aufforstungen unterstützt das Forstreferat heuer auch wieder den Forstwegebau. Dafür sind über zwei Millionen Euro budgetiert.

Landesweites Borkenkäfermonitoring

Durchgeführt wird 2024 auch ein landesweites Borkenkäfermonitoring, um rasch auf den Anstieg der Käferpopulation reagieren zu können. Von der Gesamtschadholzmenge 2023 entfallen rund 850.000 Festmeter auf den Borkenkäfer. „Diese Schäden nehmen massiv zu. Deshalb müssen wir versuchen, präventiv Maßnahmen zu setzen“, so der Forstreferent. Einen Beitrag dazu leistet das laufende Monitoring, das betroffene Waldbesitzer über die aktuelle Flugsituation der wichtigsten Borkenkäferarten informiert. Das Projekt wird in Kooperation mit dem Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) umgesetzt. Dabei kommen Käferfallen zum Einsatz, die mit Lockstoffen versehen sind.