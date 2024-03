Kärntens beste Restaurants: Das sind sie

Gleich einmal vorweg: An den Spitzenplätzen im Vergleich zum Vorjahr hat sich in Kärnten recht wenig geändert. Ganz oben im „Falstaff“-Ranking finden sich, wie schon letztes Jahr, das „Gourmet-Restaurant Hubert Wallner“ in Dellach und „Die Forelle“ in Weißensee. Beide haben auch die selbe Punktzahl wie im Vorjahr. Mit 99 bzw. 98 von 100 möglichen Punkten mischen sie auch österreichweit ganz vorne mit.

Kein Villacher Restaurant in den Top 10

Dahinter folgt am Podest jedoch jemand anderes. Gleich drei Kärntner Restaurants konnten nämlich 95 Punkte ergattern: Die „Gamskogelhütte Fine Dining“ vom Katschberg, „Moritz“ aus Grafenstein und „La Terrasse im Schloss Seefels“ aus Pörtschach. Das beste Klagenfurter Restaurant ist das „Dolce Vita“ mit 92 Punkten. Kein Villacher Restaurant schaffte es in die Top 10.