VSV Unihockey: Jüngster Spieler trug maßgeblich zu Auswärtssieg bei

Im Auswärtsmatch gegen das Team Linz/Rum konnte der VSV Unihockey einen 11:5-Auswärtssieg gegen einfahren. Trotz vieler Ausfälle war das Team von Jan Blazic über die gesamte Spieldistanz die bessere Mannschaft. Bemerkenswert war auch der Penalty durch den jüngsten Spieler Elias Kronig, der mit seinen 15 Jahren keine Nerven zeigte, und beim Stand von 9:5 seinen Penalty eiskalt verwertete. Auch der Topscorer des Abends, Laurin Illing, bezwang den Linzer Goalie mit einem Penalty.

Nächstes Match am Samstag

Bereits am kommenden Samstag können die Kärntner, mit einem Sieg vor eigenem Publikum, den wiederholten Einzug ins Finale fixieren. Ein etwaiges drittes Entscheidungsspiel in der Halbfinalserie findet einen Tag später ebenfalls in Villach statt.