Eierpecken, Ostermarkt & Co.: Das erwartet euch nun in Villach

Der Villacher Ostermarkt öffnet bereits am kommenden Donnerstag, den 21. März, und steht bis einschließlich Karsamstag, 30. März, täglich zur Verfügung. Attraktionen für die kleinen Gäste sind das Ponyreiten, Kinderbungee, Kinderkarussell und einiges mehr, wie die Stadt Villach berichtet.

Ostereier-Peckturnier am Mittwoch

Zur österlichen Innenstadt gehört dann auch wieder die von der Abteilung Stadtgrün aufwendig gestaltete Frühlingslandschaft mit dem Kinderzug auf dem Rathausplatz. Das bereits traditionelle Ostereier-Peckturnier geht am kommenden Mittwoch, 20. März, ab 10 Uhr am Wochenmarkt über die Bühne. Den talentiertesten Eierpeckern winken Gutscheine für den Wochenmarkt.

Speisensegnung und Offenes Singen finden auch statt

Die ebenfalls beliebte Speisensegnung am Wochenmarkt findet am Karsamstag, 30. März, um 10 Uhr statt. Stadtpfarrer Richard Pirker wird sie wieder vornehmen, auch für gesangliche Umrahmung ist gesorgt. Zu den Fixpunkten im Villacher Osterkalender gehört außerdem noch das Offene Singen am Ostermontag, den 1. April, ab 14.30 Uhr am Gretl-Komposch-Platz in Drobollach.