45 Schweine qualvoll verendet: Unbekannte blockierten Stallbelüftung

Veröffentlicht am 18. März 2024, 14:38 / ©pexels

Die bislang unbekannten Täter drangen in der Zeit zwischen 19 Uhr und 8.30 Uhr in den unversperrten Stallbereich eines Schweinemastbetriebes in Großklein ein und deaktivierten eine Alarmanlage für die Stallbelüftung. Danach blockierten sie mit einer etwa 2,5 Meter langen Holzlatte den im Abluftrohr befindlichen Ventilator für die Stallentlüftung, wie die Polizei mitteilt.

45 Schweine qualvoll verendet

Es kam in der Folge zu einer erheblichen Überhitzung der Stallräume, wodurch 45 Schweine qualvoll verendeten. Ob die restlichen 24 Schweine überleben werden, ist derzeit noch unbekannt. Der Amtstierarzt wurde beigezogen, die Ermittlungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2024 um 15:30 Uhr aktualisiert