Kaffeeliebhaber aufgepasst: Neuer Shop eröffnet bald in Klagenfurt

Kaffeeliebhaber aufgepasst: Kurz vorm Neuen Platz sperrt in der Karfreitstraße demnächst, wie auf den Fenstern bereits zu sehen ist, ein „Shop für Kaffeepads und Kapseln und Kaffeemaschinen“ auf. Mitten in der Innenstadt wird es dann also mit „Subust – mehr als Kaffee“ einen neuen Laden für all jene geben, die gerne einmal ein Tässchen Kaffee in der Früh trinken – oder zwei. Auf dem Plakat verspricht man eine „baldige Eröffnung“.