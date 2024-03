Fliegerbomben-Verdacht in Innsbruck: Bereich könnte evakuiert werden

Veröffentlicht am 18. März 2024, 18:12 / ©Pixabay.com

Bei Grabungen wurde im Bereich des Innsbrucker Hauptbahnhofs am heutigen Montagabend, dem 18. März, eine vermeintliche Fliegerbombe gefunden, berichtet die Tiroler Tageszeitung. In den kommenden Stunden soll die Polizei entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden. Der Gegenstand muss erst noch freigelegt werden. Es ist also mit Sperren, Behinderungen und eventuell auch mit Evakuierungen zu rechnen. Der Einsatz läuft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2024 um 18:19 Uhr aktualisiert