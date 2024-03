Meist trocken und sonnig: So wird das Wetter am Dienstag

Veröffentlicht am 18. März 2024, 21:49 / ©5 Minuten

Am Dienstag setzt sich vor allem im Westen des Landes bei nur leichter Bewölkung die Sonne recht häufig durch, während es in Unterkärnten durch hochnebelartige Wolken länger trüb bleiben dürfte. Aber: Im Tagesverlauf wird es auch hier da und dort etwas Sonne geben, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Es sollte aber meist trocken bleiben in Kärnten. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen neun Grad im Oberen Lavanttal und 15 Grad im sonnigen Oberen Drautal.