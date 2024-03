„Kennzeichen im Müll gefunden“: Polizei zieht Lenker aus dem Verkehr

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die Kennzeichen als verloren, bzw. gestohlen gemeldet waren. Am Fahrzeug war eine Begutachtungsplakette mit Klagenfurter Kennzeichen angebracht.

Österreichischen Zulassung ausgelaufen

Bei den folgenden Ermittlungen konnte der Lenker, ein 34-jähriger Mann aus Klagenfurt, ausgeforscht werden. Der Lenker gab an, die deutschen Kennzeichen an seiner Wohnadresse in Klagenfurt bei Mülltonnen aufgefunden zu haben. Wegen der Aufhebung seiner österreichischen Zulassung im Dezember 2023 montierte er die deutschen Kennzeichen an sein Fahrzeug und verwendete diese auch im öffentlichen Verkehr. Die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2024 um 07:23 Uhr aktualisiert