Großeinsatz bei Stallbrand: Sechs Feuerwehren vor Ort

Veröffentlicht am 19. März 2024, 08:00

Aus unbekannten Gründen geriet Stalleinstreu in einem Wirtschaftsgebäude in Pirkdorf (Gemeinde Feistritz ob Bleiburg) in Brand. Durch das rasche Eingreifen der Kräfte konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Neben der Feuerwehr Feistritz ob Bleiburg standen noch die Feuerwehren Bleiburg, St. Michael ob Bleiburg, Globasnitz, Loibach & St. Stefan unterm Feuersberg sowie die Polizei im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt.