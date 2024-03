Stopp-Tafel missachtet: LKW und Zug kollidierten

Veröffentlicht am 19. März 2024, 09:10 / ©5 Minuten

Ein 57-jähriger LKW-Fahrer aus dem Bezirk Rohrbach dürfte die dortige „Stopp“-Tafel missachtet haben und kollidierte dadurch mit einem Triebwagen, mit dem ein 35-Jähriger aus Eferding unterwegs war. Keiner der Beteiligten wurde bei dem Zusammenprall verletzt. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden an den Gleisen sowie am Sattelkraftfahrzeug und am Triebfahrzeug.