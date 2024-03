Praxis für mentale Gesundheit lädt zum Tag der offenen Türe

Anfang diesen Jahres eröffnete in der Ludwig-Walter-Str. 23 in Villach die Gemeinschaftspraxis „Gesundbrunnen“. Das Team besteht aus Therapeuten, Beratern und Coaches, die ein umfassendes Spektrum an ganzheitlichen Therapiemethoden praktiziert. Sie setzen auf die Gesundhaltung ihrer Kunden und wenden dazu vielfältige Methoden der physischen und psychischen Therapien an.

Save the date

Damit sich nun jeder einen eigenen Eindruck machen kann, lädt das Team des „Gesundbrunnens“ am 13. April 2024, von 10 bis 18 Uhr, zum Tag der offenen Türe ein. Vor Ort bietet die Gemeinschaftspraxis den Interessenten ein Programm an, um die angebotenen Methoden von Grund auf kennenzulernen. Jeder ist herzlich eingeladen!