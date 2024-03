Upcycling: Aus alten Werbebannern entstehen moderne Taschen und mehr

Werbebanner, die viele Jahre lang bei Raiffeisen eingesetzt wurden und ihren Dienst erfüllt haben, werden künftig, nicht wie bisher entsorgt, sondern nachhaltig wiederverwendet. Der Geschäftsführer vom Kärntner Raiffeisen Marketing Christopher Weiss bringt es auf den Punkt: „Wir wollen noch bewusster mit vorhandenen Ressourcen umgehen und vor allem in nachhaltigen Kooperationen investieren.“

Schick und vielseitig einsetzbar

Mit den Arbeitsprojekten Wolfsberg und Klagenfurt der pro mente kärnten GmbH hat man schnell einen verlässlichen Partner gefunden, der in seinen Schneidereibetrieben in Klagenfurt und Wolfsberg den Werbematerialien neues Leben einhauchen werden. Die ersten Prototypen von Taschen wurden in Nu angefertigt und man ist sich einig: Die neuen und kreativen Produkte sehen nicht nur schick aus, sondern können vielseitig eingesetzt werden. „Mit diesem Projekt ermögliche ich meinem Team, ihren kreativen Ideen freien Lauf zu lassen“, betont Michael Streit, Projektleiter der Arbeitsprojekte Wolfsberg, „denn an den ‚Rohstoffen‘ in Form von Werbebannern scheitert es bei unserem Kooperations-Partner Raiffeisen nicht.“

Langfristige Arbeitsplätze schaffen

Aber nicht nur der Umweltgedanke steht im Vordergrund der Kooperation, sondern auch der soziale Gedanke. Mit den Arbeitsprojekten möchte pro mente kärnten langfristige Arbeitsplätze für Menschen mit besonderen Bedürfnissen schaffen und erhalten. Damit ist es für die betroffenen Personen möglich, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und dieses mitzugestalten.