Astreine Arbeit: Villach bekommt 95 neue Bäume

15 junge Eichen bereichern beispielsweise künftig die Kärntner Straße, 19 Ahorne die Ossiacher Straße. Bereits vor dem Winter kamen 130 neue Bäume quer durch das ganze Stadtgebiet ins Erdreich. Aktuell sind Villachs Stadtgrün-Teams mit den weiteren Baumpflanzungen in der Stadt beschäftigt. „Mehr als 95 Exemplare setzen unsere Mitarbeiter:innen dieser Tage“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Sie haben die Baumarten für den jeweiligen Standort fachmännisch ausgesucht.“

©Karin Wernig Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig mit Thomas Karitnig und Florian Srienz, beide Stadtgrün.

Flammen-Ahorn für die Ossiacher Straße

Besonders auffallen wird die neue Baumreihe entlang der Kärntner Straße, wo 15 heimische Zerr-Eichen gepflanzt wurden. In der Ossiacher Straße im Bereich des Seeausflusses haben die Stadtgrün-Mitarbeiter:innen weitere 19 Ahorn-Bäume mit lodernd roter Herbstfärbung („Flammen-Ahorn“) gesetzt. Im Stadtteil Fellach, in Vassach und in St. Magdalen gibt es ebenfalls neues Grün, ebenso in der Innenstadt. Vizebürgermeisterin Katholnig: „Jeder einzelne neue Baum ist uns wichtig. Wir versuchen aber unbedingt auch jeden Alt-Baum zu retten, weil besonders großkronige Exemplare einen unersetzlichen Beitrag zu einem besseren Klima und damit zu noch mehr Lebensqualität leisten.“

Paten für Bäume gefunden

Flott voran schreitet auch die Baustelle für die Schwammstadtbäume auf dem Hauptplatz. Vizebürgermeisterin Katholnig: „Für diese wichtigen und aufwendig zu pflanzenden Bäume haben wir Pat:innen gefunden. Die historischen Bäume der grünen Achse Innenstadt kommen in der zweiten April-Woche ins Schwammstadt-Substrat.“