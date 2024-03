St. Georgen lädt Bürger zum Gemeindefrühjahrsputz ein

„Mit dem sich zu Ende neigenden Winter wollen wir unsere Natur bei einem Spaziergang von unachtsam weggelegtem Unrat befreien“, erklärt die Gemeinde St. Georgen am Längsee in einer Aussendung. Gleichzeitig lädt man auch alle Bürger zum „großen Gemeindefrühjahresputz“ ein.

Im Anschluss gibt es regionale Schmankerln

„Wir treffen uns am Samstag, 23. März, um 13 Uhr vor dem Gemeindeamt und teilen uns in kleinere Gruppen auf“, heißt es in der Aussendung weiter. Müllsäcke und Handschuhe werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Anschluss gibt es ab etwa 16 Uhr dann noch regionale Schmankerln am Gemeindeamt.