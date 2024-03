Tunnel-Frühjahrsputz in der Steiermark: Hier kommt es bald zu Sperren

Jeweils vier Nächte sind erforderlich, um den zehn Kilometer langen Plabutschtunnel sowie den acht Kilometer langen Gleinalmtunnel auf der A 9 Pyhrnautobahn der alljährlichen gründlichen Frühjahrsreinigung zu unterziehen.

Sperren ab kommenden Montag im Plabutschtunnel

Die Nachtschichten im Plabutschtunnel starten für die Mitarbeiter der ASFINAG ab Montag, 25. März bis Freitag, 29. März 2024. In den ersten beiden Nächten, von Montagabend bis Mittwochfrüh, ist der Tunnel ab 20 Uhr bis jeweils 5 Uhr früh in Fahrtrichtung Süden/Spielfeld gesperrt, in den zwei Nächten ab Mittwoch, dem 27. März, wird die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Norden/Voralpenkreuz gereinigt. Die Umleitung erfolgt jeweils über das Grazer Stadtgebiet.

Das wird erledigt: Um alle Arbeiten durchführen zu können zieht die ASFINAG Mitarbeiter von vier Autobahnmeistereien (Guggenbach, Graz-Raaba, Unterwald und Wolfsberg) zusammen. ASFINAG-Betriebstechniker sind zusätzlich für Wartungsarbeiten unter anderem an Beleuchtung, Funk, elektronischen Verkehrszeichen und Ampeln, der Höhenkontrolle sowie Notrufeinrichtungen und Beschallung eingeteilt. Verkehrszeichen oder wichtige Sicherheitseinrichtungen müssen händisch demontiert, gereinigt und wieder angebracht werden. Um die Tunnelsperren bestmöglich zu nutzen, finden auch weitere Wartungsarbeiten im Bereich der Tunnelportale statt.

Nach-Osterputz im Gleinalmtunnel

Der Winter hat auch im Gleinalmtunnel seine Spuren hinterlassen. Tunnelwände, Beleuchtung und alle Sicherheitseinrichtungen wie Videokameras und Sensoren, die Notrufnischen und die Verkehrszeichen müssen gereinigt und gewartet werden. Ab Montag, 8. April 2024, ist die ASFINAG daher dort beim „Tunnel-Frühjahrsputz“ im Einsatz. Vier Nachtschichten der Mitarbeiter sind erforderlich, um beide Röhren des acht Kilometer langen Tunnels wieder fit für den Sommer zu machen.