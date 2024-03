Am Nachthimmel: „Teufelskomet“ kommt nur alle 71 Jahre

Der Komet mit dem Namen „12P/Pons-Brooks“ hat in etwa 30 Kilometer Durchmesser und ist damit in etwa so breit wie Wien. Er wird übrigens auch als „Teufelskomet“ bezeichnet, da es zuweilen so wirkt, als hätte er Teufelshörner. Bereits im 14. und 15. Jahrhundert dürfte der Komet von Menschen beobachtet worden sein.

So entstehen die „Teufelshörner“

Fliegt er an der Sonne vorbei oder in deren Nähe, kommt es zu Eruptionen. Diese lassen die „Teufelshörner“ entstehen. Aktuell bewegt er sich, wie „der Standard“ berichtet, vom Sternbild Andromeda über Dreieck und Widder Richtung Stier. Am besten zu sehen dürfte er aber Ende März direkt nach der Dämmerung sein. Der Himmel sollte dafür aber noch nicht ganz dunkel sein.

Nächster „Besuch“ 2095

Mit bloßem Auge könnte man ihn vor allem in dunklen Gegenden erblicken können. Mit einem Feldstecher oder dergleichen sollte es aber auf jeden Fall möglich sein. Bis 11. April sollte man nun Zeit haben, den Kometen zu sehen, am 31. März dürfte es dazu besonders günstig sein. Will man den Kometen sehen, sollte man das auf jeden Fall noch dieses Jahr machen, das nächste Mal dürfte er nämlich im Jahr 2095 kommen.