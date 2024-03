Schwere Vorwürfe: International gesuchte Frau in Linz festgenommen

Veröffentlicht am 20. März 2024, 06:42 / ©5 Minuten

Am 13. März ist beim Landeskriminalamt Oberösterreich der kroatische EU-Haftbefehl für eine 39-jährige Frau eingelangt. Diese verlegte 2021 ihren Wohnsitz nach Linz, um sich der Strafverfolgung in Kroatien zu entziehen. Sie steht im Verdacht, in Kroatien im Zeitraum von 2015 bis 2016 mehrere Delikte begangen zu haben, die sich auch im österreichischen Strafgesetzbuch (§§ 12 / 206 und 215a Abs. 2) wiederfinden. Dabei handelt es sich um schwerwiegende Sexualstraftaten.

Österreichische Polizisten nehmen Kroatin fest

Gestern, am 19. März, konnte sie dann durch Beamte des Landeskriminalamtes Oberösterreich gefunden und anschließend festgenommen werden. Sie wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt.