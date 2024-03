Kärntnerin eröffnet neue Pflegeambulanz für die Ferlacher

Sofort nach dem Schulabschluss war für Caroline Just klar, sie will mit Menschen und für Menschen arbeiten. Nach einer Ausbildung zur staatlich geprüften Heilmasseurin entschied sie sich bald darauf für eine Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester zu machen. Als akademische Pflegetherapeutin für Wunde, Kontinenz und Stoma bietet Caroline Just mit der Pflegeordination Just Care ein neues Konzept der ambulanten Pflege.

Diverse Pflegeleistungen

Just Care ist ein moderner privater Dienstleister im Bereich der professionellen Gesundheits- und Krankenpflege, welcher der Ferlacher Bevölkerung einen persönlichen Zugang zu diversen Pflegeleistungen anbieten kann. Im Fokus ihres Leistungsangebotes stehen dabei die Durchführung medizinischer Pflegeleistungen nach ärztlicher Anordnung. Auch die kurzfristige, vorübergehende Übernahme einzelner Maßnahmen aus der Grundpflege nach einem Krankenhaus-Aufenthalt gehören zu ihren Angeboten dazu.

Pflegetrainings für Angehörige

Just bietet aber auch Informationen, Schulungen und Beratung von Patienten und deren Angehörigen zur Vermittlung von pflegerischem Wissen und Fertigkeiten. So ist es möglich im Rahmen eines Pflegetrainings für Angehörige wichtige Grundregeln sowie Techniken bei der Durchführung spezieller wie auch grundpflegerischer Maßnahmen zu erlernen. Das Angebot kann sowohl im häuslichen Bereich der Patienten als auch in der geräumigen Ordination mit einem großen, barrierefreien Sanitärbereich in Anspruch genommen werden.