EinbrÃ¼che in ganz Ã–sterreich: Polizei zerschlÃ¤gt Diebesbande

Aufgrund akribischer Ermittlungen der Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich sowie der Tatortarbeiten durch die zuständigen Polizeiinspektionen, konnte die albanische Tätergruppe ausgeforscht werden. Zwei Beschuldigte (36 und 49 Jahre alt) wurden bereits im Jahr 2022 nach deren Festnahme nach Österreich ausgeliefert. Gegen sie lief ein europäischer Haftbefehl. Sie wurden zwischenzeitlich vom Landesgericht Graz zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Fenster und Türen aufgebrochen

Drei albanische Staatsbürger im Alter von 32, 36 und 49 Jahren sind verdächtig und geständig, im Zeitraum von 20. Mai 2021 bis 3. Juni 2021 insgesamt 20 Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg und Burgenland verübt zu haben. Sie brachen die Fenster und Terrassentüre gewaltsam auf, um anschließend aus den Objekten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 200.000 Euro zu stehlen. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich.

©LPD NÖ LKA

Verdächtiger in Spanien festgenommen

Der bislang noch flüchtige 32-jährige Beschuldigte konnte am 5. Februar 2024 aufgrund des von der Staatsanwaltschaft Graz erlassenen europäischen Haftbefehles in Spanien festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde am 19. März 2024 von Spanien nach Österreich ausgeliefert und am Flughafen Wien Schwechat festgenommen. Der Beschuldigte wurde vernommen, wobei er sich zur Beteiligung an den Straftaten umfassend geständig zeigte. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt Korneuburg an.

An diesen Orten wurde eingebrochen: In der Steiermark: 8715 Preggraben, Bezirk Murtal 8715 Schütt, Bezirk Murtal 8580 Kirchberg, Bezirk Voitsberg 8592 Salla, Bezirk Voitsberg 8565 Moosing, Bezirk Voitsberg 8265 Kroisbach an der Feistritz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld 8222 Kaibing, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld 8265 Hartl, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld In Oberösterreich: 4391 Waldhausen im Strudengau, Bezirk Perg 5142 Gundertshausen, Bezirk Braunau am Inn 4816 Gschwandt, Bezirk Gmunden 4252 Maxldorf, Bezirk Freistadt In Niederösterreich: 3531 Werschenschlag, Bezirk Zwettl 4252 Harruck, Bezirk Zwettl Im Burgenland: 7434 Rettenbach, Bezirk Oberwart 7434 Rettenbach, Bezirk Oberwart In Salzburg 5303 Egg, Bezirk Salzburg-Umgebung 5500 Pöham, Bezirk St. Johann im Pongau 5202 Wertheim, Bezirk Salzburg-Umgebung 5202 Wertheim, Bezirk Salzburg-Umgebung

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 10:30 Uhr aktualisiert