18 Jahre lang vermisst: Jetzt wird nach Kärntnerin wieder gesucht

Veröffentlicht am 20. März 2024, 11:46 / ©5 Minuten

40 Jahre alt wäre oder ist Michaela Grabner mittlerweile – wäre sie nicht vor 18 Jahren im Februar 2006 spurlos verschwunden. Ob die Klagenfurterin noch lebt, ist nicht klar, auch wenn es offiziell noch so ist, da sie immer noch als vermisst gilt.

Gegenstand gehört „ziemlich sicher“ der Vermissten

Am heutigen Mittwoch, den 20. März, wurde ein Gegenstand im Bereich der Glanbrücke gefunden, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Dieser soll „ziemlich sicher“ der Vermissten gehören. Daher läuft aktuell auch wieder die Suche nach der vermissten Klagenfurterin. Ebenfalls unklar ist, wie lange der Gegenstand schon dort gelegen ist.

Damaliger Freund ist in den Fokus geraten

Der Fall rund um die seit 18 Jahren verschollene Klagenfurterin liest sich jedenfalls wie ein Hollywood-Krimi. Die damals 22-Jährige ist in die Prostitution abgerutscht und schließlich am 15. Februar 2006 verschwunden. In den Fokus ist damals der Freund geraten – auch der Verdacht, er hätte Grabner getötet, bestand. Beweise dafür konnte man jedoch nie finden.

„Wir hoffen jeden Tag, dass Michaela nach Hause kommt“

Ermittlungen haben Fahnder sogar weit über die Bundeslandgrenzen von Kärnten hinaus geführt – bis nach Paraguay, nach Deutschland oder in die Schweiz. „Wir sind schon ganz verzweifelt und hoffen jeden Tag, dass Michaela nachhause kommt und wir sie wieder in die Armen schließen können“, schreibt ihre Mutter auf der eigens für die Vermisste eingerichteten Website.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 12:01 Uhr aktualisiert