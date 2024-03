Kärnten-Urlauber überweist tausende Euro – dann beginnt er zu zweifeln

Ein bisher noch gänzlich unbekannter Täter hat mit einem 66-jährigen Wiener, der derzeit in Bad Kleinkirchheim auf Urlaub ist, per SMS und später auch per WhatsApp geschrieben und sich als dessen Sohn ausgegeben. Nach einem kurzen Chat hat der Wiener dem Täter per online-Banking mehrere tausend Euro überwiesen. Nachdem ihm aber Zweifel gekommen waren hat er gestern Abend, gegen 22 Uhr, seinen Sohn angerufen und dabei festgestellt, dass er Betrügern aufgesessen ist. Er erstattete am heutigen Mittwoch, den 20. März, Anzeige bei der Polizei in Bad Kleinkirchheim.