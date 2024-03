Fahrgast hängt Jacke im Zug auf: Jetzt fehlt jede Menge Bargeld

Bisher unbekannte Täter stahlen am 20. März 2024 einem 39-jährigen Mann aus Wien, welcher sich als Fahrgast auf der Fahrt mit dem Reisezug von Salzburg nach Villach befand, in einem unbeobachteten, aus seiner Brieftasche Bargeld in der Höhe mehreren hundert Euro. Die Brieftasche hatte der Wiener in seiner Jackentasche deponiert und diese während der Fahrt an einem Haken aufgehängt.