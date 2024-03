Jahrelang auf Geld „verzichtet“: Familie bekommt 14.000 Euro zurück

Veröffentlicht am 21. März 2024, 09:30 / ©NDABCREATIVITY-stock.adobe.com/pixabay.com/Mabel Amber

Bei der Arbeiterkammer wurde nämlich nach ihrer eigenen auch noch der Steuerausgleich für ihren Ehemann durchgeführt und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen: Vom Finanzamt gab es nämlich eine Steuergutschrift in der Höhe von 14.281,09 Euro. „Bei der jungen Frau selbst war im Zuge der durchgeführten Arbeitnehmerveranlagung leider nicht viel zu holen“, erinnert sich Josef Zoppoth von der Arbeiterkammer-Servicestelle in Hermagor. „Nach der Geburt ihres ersten Kindes ging die Mutter in Elternkarenz und arbeitete danach Teilzeit.“

Mehrere Anträge bringen unerwarteten Geldsegen

Beim Beratungsgespräch stellte sich dann jedoch heraus, dass für den Familienvater jahrelang lediglich die automatische Arbeitnehmerveranlagung schlagend geworden war. „Mit vier Anträgen für die Jahre 2018 bis 2022 und einem Antrag auf Wiederaufnahme für das Jahr 2019 konnten wir für den Mann in Summe 14.281,09 Euro an Steuergutschriften erwirken. Entsprechend groß war die Freude der Familie über den unerwarteten Geldsegen“, berichtet der AK-Steuerexperte.

„AK-Experten wissen Rat und haben Tipps parat“

Das aktuelle Fallbeispiel zeige eindrucksvoll, dass man sich mit dem Ergebnis der automatischen Arbeitnehmerveranlagung nicht einfach abfinden sollte. Das gilt insbesondere für Familien mit Kindern. „Wann immer es um steuerrechtliche Fragen geht: Die AK-Experten wissen Rat und haben für die AK-Mitglieder wertvolle Tipps parat. Sie unterstützen rasch und effizient bei Ihren Anliegen rund um das Steuerrecht“, betont AK-Präsident Günther Goach.