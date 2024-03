Sohn (12) und Vater (44) verletzt: Auto wurde zerfetzt

Veröffentlicht am 21. März 2024, 10:32 / ©ÖAMTC/Schornsteiner

Der 44-jährige Familienvater aus Waidhofen an der Thaya war am gestrigen Mittwoch, dem 20. März, gegen 15.30 Uhr auf der L67 in Markl mit dem Auto unterwegs. Im Auto als Beifahrer: Sein 12-jähriger Sohn.

Beim Überholen von Fahrbahn abgekommen

In einer lang gezogenen Rechtskurve überholte der Niederösterreicher ein anderes Auto. Plötzlich kam er aber aus bisher unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine betonierte Feldzufahrt. Das Auto wurde wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen gab es nicht.

Beide verletzt

„Beide Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Krems/Donau geflogen. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr örtlich umgeleitet“, berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.03.2024 um 10:36 Uhr aktualisiert