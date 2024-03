„Frau in der Wirtschaft“- Landesvorsitzende wiedergewählt

„Alleine können wir so wenig erreichen, gemeinsam können wir so viel erreichen“. Nach dem Zitat der Schriftstellerin Hellen Kellen möchte die neue FiW-Landesvorsitzende Gabriele Lechner auch künftig ihr Programm ausrichten: Mit Nachdruck will sie sich gemeinsam mit ihrem Team für die Interessen der steirischen Unternehmerinnen einsetzen. Sie weiß, wovon sie spricht, ist sie doch mit ihrer Werbeagentur „werbelechner“ selbst seit 2007 am Markt und hat sich längst als Fixpunkt der steirischen Medienlandschaft etabliert. Selbst in einem unternehmerischen Umfeld aufgewachsen, ist es ihr seit Jahren ein Anliegen, „die Rahmenbedingungen für die steirischen Chefinnen aktiv mitzugestalten und zu verbessern.“

Weiterbildungsoffensive „female entrepreneur boosting“

Diese Woche wurde sie im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg im Beisein von WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg erneut zur FiW-Landesvorsitzenden gewählt. In der interessenpolitischen Arbeit stehen für Lechner der Ausbau der Kinderbetreuung, die Steuerfreiheit fürs Arbeiten in der Pension sowie eine Anpassung des Arbeitsrechts an die neuen Lebensrealitäten ganz oben auf der Agenda. Auch die Senkung der Lohnnebenkosten zugunsten der Unternehmerinnen und Arbeitnehmerinnen möchte die FiW-Chefin vorantreiben. Darüber hinaus möchte sie ein Mentoring-Programm für Unternehmerinnen auf die Beine stellen, „wo erfahrene Unternehmerinnen ihren Mentees mit Rat und Tat zur Seite stehen“, führt Lechner aus: „Unternehmerinnen sollen bei ihrer Entscheidung zur Gründung bestmöglich unterstützt werden.“ Zudem möchte Lechner unter dem Titel „female entrepreneur boosting“ eine Weiterbildungsoffensive für Unternehmerinnen starten. Auch die – physische und psychische – von Gesundheit von Frauen ist Lechner ein großes Anliegen, ein entsprechendes Angebot speziell für Unternehmerinnen soll etabliert werden. Als Stellvertreterinnen werden Viktoria Fritz-Zotter (Zotter Holding GmbH), Silvia Reindl (Windisch Elektro Technik GmbH) sowie Isabella Doris Vogl (Vogl Baumarkt GmbH)) der Landesvorsitzenden fortan zur Seite stehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.03.2024 um 13:53 Uhr aktualisiert