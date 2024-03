Bestellungsdekret für den neuen Bezirkshauptmann von Liezen

„Nico Groger verfügt über jahrelange Erfahrung in der Verwaltung des steirischen Landesdienstes, hat erfolgreich ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen und ist damit bestens als Behördenleiter geeignet. Wir gratulieren ihm zur neuen Aufgabe und freuen uns auf die Zusammenarbeit”, waren sich LH Christopher Drexler, LH-Stv. Anton Lang und LR Werner Amon einig.

Nico Groger folgt auf Christian Sulzbacher als Leiter der BH

Nico Groger, Jahrgang 1968, ist seit 1999 als Jurist im Land Steiermark tätig. Bis 2004 war er in der Bezirkshauptmannschaft Leoben im Anlagenreferat beschäftigt, danach in der Abteilung Verfassung und Inneres, Fachabteilung Verfassungsdienst. Seit 2020 leitete er die Politische Expositur Gröbming der Bezirkshauptmannschaft Liezen.

©Land Steiermark/ Binder Personallandesrat Werner Amon überreichte das Pensions-Dekret an den scheidenden Bezirkshauptmann von Liezen Christian Sulzbacher.

Tags zuvor verabschiedete Personallandesrat Werner Amon den scheidenden Bezirkshauptmann von Liezen, Christian Sulzbacher, in den Ruhestand. Sulzbacher, Jahrgang 1959, ist im Jahr 1987 in der Bezirkshauptmannschaft Hartberg in den Landesdienst eingetreten. Nach Stationen in der BH Mürzzuschlag, der Agrarbezirksbehörde für Steiermark und der BH in Liezen, in der er zehn Jahre als stellvertretender Leiter wirkte, wurde er 2013 zum Leiter der Politischen Expositur Gröbming bestellt. Am 1. Juli 2020 übernahm er die Leitung der Bezirkshauptmannschaft Liezen. LH Christopher Drexler, LH-Stv. Anton Lang und LR Werner Amon: „Wir möchten uns bei Christian Sulzbacher sehr herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz im steirischen Landesdienst bedanken. Es war nicht zuletzt die Pandemie, die in den letzten Jahren die Behörden vor große Herausforderungen gestellt hat. Christian Sulzbacher hat dabei auch als Behördenleiter mit großer Umsicht einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieses Verwaltungsaufwandes geleistet.”