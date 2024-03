Nach guter Tat: Teenager wurde mit Drogen „belohnt“

Veröffentlicht am 21. März 2024, 15:34 / ©Montage: Canva

Die beiden lernten sich zufällig in einem Regionalzug kennen. Nachdem der Jugendliche dem Mann geholfen hatte, bot ihm der 46-Jährige in seiner Wohnung Cannabis an.

Cannabis bei Hausdurchsuchung entdeckt

Der Jugendliche lehnte ab und verständigte die Polizei. Sofort wurde mit den Drogenermittlungen angefangen. Bei einer Durchsuchung wurden in der Wohnung des 46-Jährigen rund 140 Gramm Cannabiskraut und eine geringe Menge Kokain vorgefunden. Die Beamten der Polizei Kramsach stellten die Drogen sicher. Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt.

