Sommer-Kampagne: Die Steiermark tischt in sieben Ländern auf

Steiermark-Straßenbahnen in Prag, Budapest, Warschau, Amsterdam und Wien, digitale Brandings bei Großveranstaltungen in Deutschland neben vielen digitalen Außenauftritten von Polen über Tschechien bis zur Fassadenwerbung in Wien, viele Podcaster-, Influencer- und Streamingplattform-Kooperationen, internationale Print-, Radio- und TV-Präsenz, Guerilla Marketingaktionen in den Niederlanden, Steiermark-Auftritt in Italien, Wirtschaftskooperationen mit z. B. einer Modemarke in Ungarn, und vieles mehr: Das sind nur einige Beispiele für den größten nationalen und internationalen Auftritt, den die Steiermark auf sieben Märkten je umsetzte, um das Grüne Herz ins Rampenlicht und damit in die engere Urlaubswahlentscheidung zu bringen.

Kulinarik im Mittelpunkt

Zusätzlich dazu wird noch eine eigene Sommerkampagne gemeinsam mit allen Erlebnisregionen ausgespielt, die ebenfalls ganz stark die kulinarische Seite der Steiermark betont, um die Aufmerksamkeit aufs Grüne Herz zu lenken. Steirische Beherbergungs-Betriebe wird es freuen zu hören, dass die Buchungsstrecke auf steiermark.com, die alle Umsätze den steirischen Betrieben ohne Provisionen zukommen lässt, um zahlreiche Services weiterentwickelt und damit attraktiver gestaltet wird.

Steigende Nächtigungszahlen

Der Urlaub in der Steiermark schmeckt heuer besonders gut zwischen Kulturhauptstadtjahr und Jubiläen, zwischen Großveranstaltungen wie Grand Prix und AirPower sowie zwischen zahlreichen Investitionen in neue Hotels, einem neuen „Dach der Steiermark“ bei der Dachstein-Bergstation und dem neuen Museum Erzherzog Johann in Stainz. Der Rückblick auf den Sommer 2023: Mit mehr als 7,8 Mio. Nächtigungen konnte im Sommer 2023 ein neuer Höchstwert erzielt werden. „Die letzten Sommersaisonen waren für den steirischen Tourismus höchst erfreulich und von steigenden Nächtigungszahlen geprägt. Diesen positiven Trend wollen wir auch im heurigen Sommer fortsetzen. Dazu werden wir die Vorzüge des Grünen Herzes mit geballter Kraft auf internationaler Ebene kommunizieren“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Michael Feiertag, Geschäftsführer Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH weiß: „Die Sichtbarkeit der Steiermark im digitalen und öffentlichen Raum hat heuer für uns oberste Priorität. Die Internationalisierungskampagne wird noch um die Sommerkommunikation ergänzt– alle Auftritte mit der steirischen Kulinarik im Mittelpunkt. Das zahlt international perfekt in die Marke Steiermark ein.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.03.2024 um 17:06 Uhr aktualisiert