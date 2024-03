Grillabende sollen Fußballfans zur EM in Villachs Innenstadt locken

Anstelle eines zentralen, großen Public Viewings mit Bierbänken soll es über das Stadtgebiet verstreute Möglichkeiten geben: „Diese elegantere Variante passt perfekt zu Villachs Innenstadt. Sie hat sich bewährt“, betont Stadtmarketing-Aufsichtsratsvorsitzender Hubert Marko. Geplant sei auch eine „kulinarische Zusatzkomponente“.

BBQing statt Public Viewing

Was Marko damit meint: Sowohl in der ersten Woche (vom 17. bis zum 25. Juni), in der die Vorrundenspiele der österreichischen Nationalmannschaft stattfinden, als auch in den letzten Tagen mit den Entscheidungsmatches um den EM-Titel (vom 9. bis zum 17. Juli), wird es am Unteren Kirchenplatz als Ergänzung das g‘schmackige „Grill & BBQ Fest“ geben. Foodtrucks und Live-Musik, powered by Marcus Mitzner, werden für Stimmung sorgen. „Unser Angebot an die Fußballfans heißt also BBQing statt Public Viewing“, so Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). „Die Kombination aus der Übertragung der Spiele und dem kulinarischen Extra-Genuss soll für Einheimische und Touristen gleichermaßen attraktiv sein“, ergänzt Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler.

Schon sechs Innenstadt-Wirte dabei

Für Gastronomen, die in ihren Gärten Live-Übertragungen der Fußballspiele anbieten wollen, hat das Stadtmarketing übrigens ein besonderes Angebot: Das Ausleihen eines 55-Zoll-Bildschirmes wird für die Dauer der EM nur 120 Euro kosten. Folgende sechs Innenstadt-Wirte sind bereits fix an Bord: Café Konditorei Bernold, Anna Neumann Bar, Café Glück, Le Bar, Mexican Cantina Salud, Cotidiano und das Rathauscafe. Weitere Interessierte können sich gerne unter [email protected] anmelden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.03.2024 um 17:10 Uhr aktualisiert