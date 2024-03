Seilbahnmitarbeiter bei Unfall am Nassfeld schwer verletzt

Veröffentlicht am 21. März 2024, 17:18 / ©Simone Hattenberger

Mit Arbeiten an einem etwa drei Meter hohen Stahlrahmen war am Donnerstag ein 50-jähriger Mitarbeiter der Liftgesellschaft im Skigebiet Nassfeld beschäftigt. Dabei rutschte er aus bisher unbekannter Ursache auf der Leiter aus und blieb beim Sturz mit seiner linken Hand an der Leiter hängen. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu.

Rettungshubschrauber rückte aus

„Ein weiterer Mitarbeiter der Liftgesellschaft fand den Verunfallten nach dem Unfall“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Rettungshubschrauber ARA 3 ins UKH Klagenfurt geflogen.