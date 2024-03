Douglas Filiale in Grazer Sporgasse schloss ihre Pforten

Die Sporgasse muss nun einen weiteren Leerstand verzeichnen: Die Douglas-Filiale schloss ihre Pforten. Plakate mit den Worten „Danke für Ihre Treue“ und „Wir Schließen“ zieren die Schaufenster der Räumlichkeiten.

Neue Filiale im Rathaus geplant

Kunden werden auf weitere Filialen in der Herrengasse und am Lazarettgürtel verwiesen. Wie bereits im Vorjahr bekannt wurde, will die Douglas Parfümerie ins Erdgeschoss des Grazer Rathauses ziehen – 5 Minuten berichtete. Dort soll im Sommer 2024 eine Luxus-Filiale eröffnen. Die Auswirkungen dieses Schrittes auf die bestehenden Douglas-Filialen in der Grazer Innenstadt waren zunächst noch nicht bekannt. Nun ist zumindest die Zukunft des Standortes in der Sporgasse klar. Ein Nachfolger für die Räumlichkeiten scheint noch nicht bekannt zu sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.03.2024 um 17:40 Uhr aktualisiert