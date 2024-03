Pfusch beim Friseur? Versicherung zahlte für „Totalschaden“

Veröffentlicht am 21. März 2024, 19:41 / ©Montage: Leserin

Nicht jeder Friseurbesuch endet mit dem gewünschten Ergebnis. Diese schmerzliche Erfahrung musste kürzlich auch Anna* machen. „Ich war mehrmals bei einer großen Friseurkette in Klagenfurt“, erklärt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Zuletzt kurz vor ihrem Urlaub. „Ich wollte einfach gut ausschauen“, so die Klagenfurterin. Dafür blätterte sie stolze 139 Euro hin.

Pfusch?

Im Feriendomizil angekommen, erlebte sie jedoch eine böse Überraschung. „Meine Haare sind nach letztem Besuch komplett abgebrochen!“ Eine Schadenersatzforderung wurde jedoch abgelehnt. Die Argumentation des Klagenfurter Salons: Die Kundin sei bereits mit sehr kaputten Haaren und sehr viel kürzeren Haaren – als am Vorher-Foto zu sehen – in den Salon gekommen. Nur durch fachgerechte Beratung und Behandlung über die letzten Monate hätten die Haare überhaupt wieder so lang werden können.

Versicherungen kam für „Totalschaden“ auf

Anna reichte den „Totalschaden“ daraufhin bei der Versicherung ein. „Mit Ach und Krach bekam ich 300 Euro erstattet.“ Ein kleiner Trost, „immerhin habe ich für die Reparatur des Schadens mehrere hundert Euro hinblättern müssen!“ Dies habe sie bei einer anderen Friseurin machen lassen. Jetzt will Anna andere Frauen bestärken, „nicht den Mund zu halten, wenn einem sowas passiert.“

*Name wurde von der Redaktion geändert.