Wanderunfall in Bleiberg rief Rettungshubschrauber auf den Plan

Ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land brach am Donnerstag zu einer Wanderung auf den Erzberg auf. Als er nach mehreren Stunden noch immer nicht nach Hause kam, begab sich sein Sohn auf die Suche nach ihm.

Vater lag nach Sturz am Boden

Er fand ihn am Boden liegend im Bereich der Kosbauer-Hube in der Gemeinde Bad Bleiberg. Dort dürfte der Mann aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz gekommen und sich Verletzungen am Hinterkopf zugezogen haben. Der Sohn setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde nach Versorgung durch die Besatzung des Rettungshubschraubers RK 1 ins LKH Villach geflogen.