Ei, Ei: Der Ostermarkt am Grazer Hauptplatz öffnet heute

Es ist wieder so weit: Der Ostermarkt am Grazer Hauptplatz hat Tradition. Auch dieses Jahr darf er nicht fehlen – heute öffnet er seine Pforten. Bis zum 30. März erwartet die Besucher einen bunter Mix aus Kunsthandwerk, Kultur mit Live-Musik, Straßentheater, Kulinarik und Workshops für Kids. Der Markt hat zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Am letzten Tag, den 30. März, gibt es nur bis 15 Uhr die Möglichkeit für einen letzten Besuch.

©5 Minuten Impressionen aus dem Vorjahr ©5 Minuten

Osterspaß für Familien

Auch Kinder-Osterwelt am Kapistran-Pieller-Platz öffnet heute. Diese bietet täglich bis zum 1. April, also einen Tag länger als der Ostermarkt am Hauptplatz, zwischen 10 und 20 Uhr Programm für Groß und vor allem für Klein. Eine Ausnahme ist der Karsamstag – an diesem Tag herrscht nur bis 13 Uhr Betrieb. Es gibt ein Karussell, einen Spielbereich, viel Süßes und Kulinarik aus der Region.