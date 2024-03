Morgen: Klagenfurter Wahrzeichen liegt eine Stunde lang im Dunkeln

Bereits seit ihren Anfängen nimmt die Landeshauptstadt an der Aktion „WWF Earth Hour“ teil. Aus diesem Grund werden auch am morgigen Samstag, dem 23. März 2024, für eine Stunde die Lichter ausgeschaltet. Betroffen sind neben dem Lindwurm auch die Bodenleuchten am Neuen Platz und die Rathausfassade. „Als Bürgermeister der Landeshauptstadt unterstütze ich natürlich solche Aktionen, bei denen auf die Klima- und Umweltkrise aufmerksam gemacht wird. Unser Planet muss unter allen Umständen geschützt werden, vor allem für unsere nachkommenden Generationen […]“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).

Auf die Klima- und Umweltkrise aufmerksam machen

Im Jahr 2007 wurde die „WWF Earth Hour“ ins Leben gerufen und hat sich von einer simplen, aber effizienten Idee zu einer weltweiten Bewegung etabliert. Durch das Abschalten der Lichter wird auf die Klima- und Umweltkrise aufmerksam gemacht. „Als Klimavorzeigestadt empfinde ich es als unabdingbar, an der Earth Hour teilzunehmen, um darauf aufmerksam zu machen, nachhaltiger und umweltbewusster zu leben“, ergänzt Vizebürgermeister Alexander Kastner (Team Kärnten) abschließend.