Kärntner hoffte auf großen Gewinn, doch verlor kleines Vermögen

Bereits am 20. Februar wurde ein 54-jährige Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land von einem bislang unbekannten Täter via E-Mail kontaktiert, um in Aktien zu investieren. Dem Mann wurde die Auszahlung einer hohen Geldsumme durch hohe Renditen in Aussicht gestellt. Er müsse nur einen Geldbetrag für Kontokosten und Überweisungsgebühren zahlen. Der 54-Jährige tätigte daraufhin mehrere Überweisungen. Kurz darauf wurde der Kontakt abgebrochen. Dem Mann entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.