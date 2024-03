Umweltfreundlich: Villacher Fahrzeug-Flotte fährt mit Diesel-Ersatz

Veröffentlicht am 22. März 2024, 17:48 / ©Stadt Villach/Hoeher

Der hochwertige Treibstoff verbessert die Treibhaus-Bilanz erheblich: Der CO2-Ausstoß kann so um bis zu 90 Prozent reduziert werden. „Wir ver­ändern unseren Fuhrpark zwar seit Jah­ren Schritt für Schritt Richtung Elektro-Fahrzeuge. Aber bei gewissen Baggern und Kippern ist dies noch nicht möglich“, sagt Bürger­meister Günther Albel. „Für unser konstantes Bestre­ben, Emis­sionen zu reduzieren, erweist sich HVO 100 als tolle Übergangslösung.“ Nach­haltigkeits­referen­tin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig: „Wir entwickeln uns mit allen städ­tischen Betrieben konsequent in Richtung eines noch besseren Klima- und Umweltschutzes. Diese neue Techno­logie scheint ein effizienter Hebel zu sein, den wir unbe­dingt testen wollen.“

Bis zu 50 Fahrzeuge und Geräte

Da das HVO-100-Angebot in Kärnten erst im Entstehen ist, wird ein 10.000-Liter-Tank auf dem Gelände des Abfallsammlungs- und -verwertungsunternehmens Villacher Sauberma­cher, einer Kooperation der Stadt Vil­lach und der Saubermacher Dienstleistungs AG, zu einer internen Be­triebstankstelle für den neuen Treibstoff umfunktioniert. „Um den Umstieg in Angriff zu nehmen, werden dort künf­tig nicht nur die Sauber­macher-Fahrzeuge betankt, sondern auch die geeigne­ten Fahrzeuge von Wirt­schaftshof und Stadt­grün“, sagt Sauber­macher-Geschäfts­führer Horst Niederbich­ler. In Summe könnten rund 50 Fahrzeuge und Geräte auf den umweltfreund­licheren Treibstoff umgestellt werden.

Angebot für Stadttankstelle wird geprüft

In einem weiteren Schritt prüft die Stadt Villach gerade, ob es in künftig möglich sein wird, HVO 100 auch – als zusätzliches Angebot zu klassi­schem Diesel – den Villacherinnen und Villachern bei der Stadttankstelle in der St. Johan­ner Straße anzubieten.

