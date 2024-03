Land fördert auch heuer bäuerliche Selbstbedienungs-Hütten

Noch nie war es so einfach wie heute, an regionale Produkte aus bäuerlicher Produktion zu gelangen. Verkauft wird auf Wochen- und Bauernmärkten, in Bauernläden, bei den Direktvermarktern und in Selbstbedienungshütten. Vor allem während der Pandemie haben bäuerliche SB-Hütten einen regelrechten Boom erlebt, weshalb LHStv. Martin Gruber (ÖVP) 2021 eine neue Förderschiene für die Errichtung der Hütten ins Leben gerufen hat. Auch 2024 gibt es wieder die Möglichkeit, eine solche Unterstützung zu beantragen.

©VP Kärnten LHStv. Martin Gruber (ÖVP)

Land unterstützt Instandhaltung

Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer darauf, dass die Mittel nun zusätzlich für Instandhaltungsmaßnahmen bei bestehenden SB-Hütten sowie für die Anschaffung neuer Einrichtungen und Gerätschaften wie Kühlanlagen, Kassen- und Regalsysteme verwendet werden können. „Die Direktvermarktung ist für viele Bauern ein wichtiges Zusatzstandbein. Daher ist es unser Ziel, die Selbstbedienungshütten auch weiterhin zu erhalten, um die regionale Basisinfrastruktur zu stärken und die Versorgungssicherheit gerade im ländlichen Raum abzusichern“, so Gruber, der heuer 50.000 Euro dafür aus seinem Referat zur Verfügung stellt. Die Abwicklung erfolgt durch die Abteilung 10. Anträge können laufend gestellt werden.